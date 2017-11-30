В Челябинске заболеваемость пневмонией за неделю выросла на 15 процентов

В Челябинской области растет заболеваемость простудными инфекциями

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в период с 20 по 26 ноября в медицинские учреждения области с признаками ОРВИ обратились 22 тысячи 848 жителей (показатель составил 69,2 на 10 тысяч населения). Уровень заболеваемости выше показателей предыдущей недели на 7,6%, рост отмечен в 25 муниципальных образованиях Челябинской области. Специалисты оценивают ситуацию как не эпидемическую. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Челябинске за прошедшую неделю выявлено 10 тысяч 303 случая ОРВИ, что выше уровня предыдущего периода на 12,2%.

Также медики фиксируют сезонный подъем заболеваемости пневмонией. За неделю в регионе зарегистрировано 383 новых случаев, что ниже уровня прошлой недели на 5,2%. В областном центре воспаление легких диагностировано у 169 пациентов. По сравнению с предыдущей недели заболеваемость выросла на 15%.

В настоящий момент массовая прививочная кампания на Южном Урале завершена. Вакцины получили более 1,3 миллиона жителей, из них свыше 30 тысяч поставили прививки за свой счет.

Чтобы привиться от гриппа, южноуральцам рекомендуют обращаться в поликлинику по месту жительства. Вакцину для иммунизации можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Также прививку можно сделать в частных клиниках, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.

Челябинск, Юлия Димова

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