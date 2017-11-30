На Южном Урале избили беременную

Полиция Копейска выясняет обстоятельства драки в магазине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте, произошедшем на улице Томилова, рассказали в соцсетях очевидцы.

В супермаркете работала всего одна касса, из-за чего на выходе образовалась огромная очередь.

Вскоре вышел второй кассир, первой к нему подошла беременная женщина вместе с мужем.

Внезапно к семейном паре подскочил нервный мужчина: посетитель заявил, что они пролезли без очереди.

В ходе конфликта дебошир ударил будущую мать по животу и оттолкнул в сторону. Заступаясь за жену, ее супруг выволок дебошира на улицу, а уже через мгновение виновник инцидента сбежал.

На место происшествия прибыла вневедомственная охрана. В настоящий момент устанавливается личность дебошира, пострадавшие ищут очевидцев происшествия.

В пресс-службе МВД Копейска РИА «Новый День» сообщили, что

по сообщениям в Интернете проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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