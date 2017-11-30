40% откатов и 1,5 миллиона взятки: у южноуральских чиновников выросли аппетиты

В Челябинской области растет число коррупционных преступлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года в регионе выявлено 738 фактов передачи, получения, вымогательства взяток, злоупотребления должностными полномочиями и коммерческого подкупа, 60 из них совершено в крупном и особо крупном размерах.

В общей структуре зарегистрированных на Южном Урале преступлений (совершено 61 тысяча 608) коррупционные занимают лишь 1,2%, задержано более 300 подозреваемых.

Самым распространенным является взяточничество в органах государственной власти и местного самоуправления. По сравнению с прошлым годом зарегистрировано на 17% больше случаев коррумпированности должностных лиц.

В лидерах – Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Сатка, Златоуст, Верхний Уфалей, Снежинск, Сосновский, Каслинский и Чебаркульский районы.

Между тем, данными о нераскрытых случаях взяточничества официальная статистика не располагает. Представители правоохранительных органов называют такие преступления латентными, то есть без проведения оперативно-следственных действий факт получения и дачи взятки установить невозможно.

При этом, как отмечает начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Александр Ермолаев, преступление считается коррупционным лишь в том случае, когда есть фигурант уголовного дела.

Это касается и тех дел, где уже начато следствие по факту кражи бюджетных средств в крупном размере, но не обозначен круг лиц. Представитель прокуратуры отметил, что показатели выявляемости должностных преступлений по фактам злоупотребления полномочиями в этом году ниже прошлогодних.

Согласно официальным данным, причиненный от действий коррупционеров ущерб по направленным в суд делам с начала года составил 560 миллионов рублей.

Южноуральские полицейские отмечают возросший аппетит чиновников-взяточников. По данным начальника отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств областного УБЭП Александра Федосеева, средний размер взятки на Южном Урале составляет 1 миллион 600 тысяч рублей (особо крупный размер). Доля откатов чиновникам в зависимости от сферы мошенничества колеблется от 10% до 40%.

Челябинск, Юлия Димова

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