В Челябинск бесследно пропал ученик гимназии

В Челябинске третий день ищут пропавшего школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, заявление об исчезновении подростка поступило в дежурную часть 29 ноября. Родители школьника сообщили, что во вторник утром их сын отправился на занятия в гимназию №26 по улице Пионерской, с тех пор его никто не видел.

Заявители отмечают, что 17-летний парень сам по себе не конфликтен, на учете в органах ПДН не состоит, ранее из дома не уходил.

Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, рост 187 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Был одет в куртку оранжевого цвета, школьную форму, шапку песочного цвета в крапинку, темно-коричневые ботинки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении школьника, просят сообщат в ближайший отдел полиции либо по телефону «02».

Челябинск, Юлия Димова

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