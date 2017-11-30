Обменял мандат на чин: в Челябинской области стало на одного депутата меньше

Заксобрание Челябинской области досрочно прекратило полномочия одного из депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об отставке Владимир Ушакова принято на прошедшем сегодня заседании регионального парламента.

Причиной ухода явилось назначение директора строительной фирмы «Синай» на должность первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Это место, напомним, освободилось после ухода Виталия Передерия в хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», отвечающего за строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

В течение двух недель освободившийся мандат передадут другому депутату из партийного списка «Единой России», по которому в представительный орган попал сам Ушаков.

Решение должен принять политсовет регионального отделения партии власти, после чего документы направят в облизбирком.

Отметим, в числе кандидатов в депутаты значатся две фигуры – главврач областной больницы Дмитрий Альтман и начальник госархива Троицка Валерий Гриценко.

Челябинск, Юлия Димова

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