Антистресс: челябинцы мечтают завести на работе кошку

Челябинцы хотя, чтобы у них на работе была кошка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычный опрос ко Дню домашних животных (отмечается сегодня) провели аналитики портала «Зарплата.ру». Согласно полученным данным, питомцы живут на работе у 10% горожан.

В основном, это собаки, кошки, попугаи и рыбки. В некоторых конторах встречают улитки, хомячки, черепахи и крысы. Каждый третий респондент считает, что четвероногим друзьям не место в офисе.

Среди тех, у кого на работе ни разу не было живности, 42% мечтают коллективно приглядывать за котом, спасаясь таким образом от стресса. Еще 22% затруднились с ответом, предложив не забывать, что рыбки собакам рознь. 7% челябинцев высказали тотальное равнодушие к питомцам на работе, заявив: «Пусть живут, главное, чтоб не мешали».

К слову, по результатам последнего опроса челябинского филиала РАНХиГС, стресс на работе постоянно испытывают более 40% горожан.

Челябинск, Юлия Димова

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