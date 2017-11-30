Дело южноуральского следователя, попавшегося на многомиллионной взятке, передают в суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя по особо важным делам. Об этом заявил руководитель 2-го отдела процессуального контроля регионального управления СК Игорь Пашнин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель силовых структур добавил, что в настоящий момент обвиняемый Александр Козлов знакомится с материалами. После этого уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем уже поступит на рассмотрение в суд.

Напомним, сотрудник следственного комитета Челябинской области был задержан 10 июля при попытке получить взятку в 4 миллиона рублей за решение вопроса в пользу экс-замдиректора челябинского филиала «Ростелеком», обвиняемого в коррупционном преступлении.

Задержание следователя и двух его посредников-адвокатов проводили сотрудники регионального УФСБ.

Позже появилась информация, что за два дня до ареста мужчина успел уволиться с должности старшего следователя.

По факту приготовления к получению взятки в особо крупном размере возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

20 ноября Центральный районный суд продлил срок пребывания экс-следователя в СИЗО еще на 14 дней. Адвокаты пожаловались на процессуальные нарушения и просили выпустить обвиняемого под залог в 1 миллион рублей либо отправить под домашний арест. Однако суд признаков затягивания следствия и другой волокиты с стороны сотрудников СК не обнаружил. Козлов пробудет под арестом до 24 декабря.

Челябинск, Юлия Димова

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