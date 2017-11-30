Призналась через два года: челябинка из мести упекла за решетку влиятельного любовника

18-летняя челябинка призналась: она ложно обвинила любовника в изнасиловании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла еще в 2015 году, однако известно о ней стало только сейчас. В 16 лет жительница областного центра вступила в интимную связь со взрослым мужчиной – начальником юридической службы крупной компании.

Вскоре состоятельный любовник бросил школьницу, за это девушка решила ему отомстить.

Горожанка написала заявление об изнасиловании. Мужчине вменили два эпизода надругательства над несовершеннолетней и приговорили к 8 годам лишения свободы.

Лишь спустя два года челябинка созналась в клевете, заявив, что спала с юристом по собственному желанию.

Мстительную даму уже пригласили на ток-шоу к Андрею Малахову. Участвовать в телешоу намерены и родственники осужденного, надеющиеся, что «насильнику» пересмотрят приговор либо вовсе отменят наказание.

Напомним, аналогичный «оговор» едва не стоила свободы другому жителю Челябинска.

В августе текущего года в следственный отдел Металлургического района обратилась молодая мать, сообщив, что ее изнасиловал экс-бойфренд. Заявительница отметила, что к тому моменту она уже была беременна от другого мужчины. В ходе проверки выяснилось, что девушка изменила сожителю с бывшим приятелем, а историю с изнасилованием выдумала, чтобы сохранить отношения с отцом ребенка. За заведомо ложный донос на изменщицу завели уголовное дело. Отметим, санкция статьи предусматривает штраф. После утверждения обвинительного заключения материалы дела поступят на рассмотрение в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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