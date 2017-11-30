ММК получил премию «Приоритет-2017»

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2017» в номинации «Металлургия».

Напомним, награда вручается ведущим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в производстве конкурентоспособной продукции.

ММК отметили за масштабный инвестпроект: минувшим летом в рамках стратегии ММК по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью (HVA)в работу была запущена линия горячего цинкования, что позволил на 20% увеличить выпуск оцинкованной продукции: по итогам года этот показатель превысит 2 млн тонн, а доля HVA-продукции в общем объёме производства ММК достигла 47%.

Отметим, Магнитогорский металлургический комбинат не в первый раз становится лауреатом премии «Приоритет-2017»: в прошлом году компания была отмечена за разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 30.11.17

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