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Челябинск

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Следствие по делу обманутых дольщиков «Гринфлайт» завершено

Следствие по делу обманутых дольщиков «Гринфлайт» завершено

Бывший гендиректор ООО «Гринфлайт» предстанет перед судом по делу о мошенничестве с квартирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-заместителю главы Челябинска Сергею Мануйлову вменяют превышение должностных полномочий с причинением ущерба участникам долевого строительства микрорайона Академ Riverside на общую сумму 360 миллионов рублей.

По данным начальника отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств УБЭП областного полицейского главка Александра Федосеева, на данный момент бывшему гендиректору строительной компании предъявлено окончательное обвинение, подходит к концу его ознакомление с материалами дела.

После утверждения обвинительного заключения документы поступят в суд.

Напомним, изначально уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту нарушений прав дольщиков «Гринфлайта» было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Затем обвинение в превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия, предъявили бывшему гендиректору фирмы, экс-заместителю главы администрации Челябинска Сергею Мануйлову. Именно в период его руководства компания полностью приостановила возведение 27 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Академ Riverside, более 4 тысяч дольщиков оказались под угрозой потерять вложенные средства и остаться без обещанных квартир.

Летом 2016 года гендиректором ООО «Гринфлайт» был назначен собственник треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Сергей Мануйлов стал его замом. Г-н Лакницкий не раз заявлял, что Мануйлов, оставленный под подпиской о невыезде, активно сотрудничает со следствием.

Челябинск, Юлия Димова

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