В Челябинске на ходу загорелся автобус (ВИДЕО)

В Челябинске вспыхнул маршрутный ПАЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня в 5:23 поступило сообщение о возгорании автобуса на пересечении проспектов Победы и Свердловского.

Охваченный огнем ПАЗик зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи видно, что пожар начался в тот момент, когда автобус подъезжал к остановке «Проспект Победы» в сторону Теплотехнического института. В считанные секунды пламя полностью охватило моторный отсек транспорта.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Эвакуация пассажиров не потребовалась.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная электропроводка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Димова

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