В Челябинске на ходу загорелся автобус (ВИДЕО)

В Челябинске вспыхнул маршрутный ПАЗ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня в 5:23 поступило сообщение о возгорании автобуса на пересечении проспектов Победы и Свердловского.
Охваченный огнем ПАЗик зафиксировала камера видеонаблюдения.
На записи видно, что пожар начался в тот момент, когда автобус подъезжал к остановке «Проспект Победы» в сторону Теплотехнического института. В считанные секунды пламя полностью охватило моторный отсек транспорта.
По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Эвакуация пассажиров не потребовалась.
По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная электропроводка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Челябинск, Юлия Димова
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