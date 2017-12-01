Демографический коллапс: с начала года Южный Урал не досчитался 5 тысяч новорожденных

С 2018 года в Челябинской области запустят программу сплошного мониторинга беременных женщин.

Об этом на IV Южно-Уральском конгрессе врачей акушеров-гинекологов сообщила замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последние годы в России обострилась проблема увеличения рождаемости и младенческой смертности. В 2016 году в российских семьях на свет появилось 740 тысяч первенцев и 760 тысяч вторых детей. Согласно данным международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ, в следующие пять лет прогнозируется снижение числа новорожденных на 5%-10% в год.

Челябинская область наряду с другими регионами испытывает демографический кризис. По данным Росстата, за 9 месяцев текущего года в регионе родились 30 тысяч 476 малышей. Естественная убыль населения достигла показателя в 4 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года число новорожденных превышало 35,5 тысяч.

На сегодняшний день рожденным в послевоенные годы, когда в стране отмечался демографический подъем, уже более 60 лет. Причем их численность втрое превышает поколение подростков, молодежи, женщин репродуктивного возраста. Южный Урал «упал» в демографическую яму в 1997 году. В тот год на свет появилось лишь 25 тысяч малышей.

«Мы находимся в очень большом кризисе, – заявила г-жа Сахарова. – Только наша область за 9 месяцев текущего года потеряла 5 тысяч рождений по сравнению с прошлым годом».

Среди мер, направленных на снижение младенческой смертности, чиновница отметила увеличение материально-технической базы, инструментов контроля и новые принципы организации медицинской помощи матерям. К последним относят переход от классического акушерства к перинатальному, когда сокращается число родов и особое внимание уделяется каждому ребенку. Диагностировать развитие патологий у детей и снизить частоту преждевременных родов поможет внедрение системы электронного мониторинга. В следующем году сплошной мониторинг будут проходить все женщины с момента постановки на учет в женской консультации до отправки в роддом или перинатальный центр, добавила Виктория Сахарова.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.12.17

В Челябинской области школьника сбил микроавтобус. / В Челябинске на ходу загорелся автобус (ВИДЕО). / Южноуральская полиция задержала бывших гаишников за мошенничество с ОСАГО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»