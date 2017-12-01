На Южном Урале чиновник осужден за растрату и коммерческий подкуп

Директора южноуральского МУПа наказали за коррупционное преступление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СК России, директор комитета по делам строительства и архитектуры Сосновского района признан виновным в растрате и коммерческом подкупе.

Следствием и судом установлено, что в июне 2013 года, являясь руководителем муниципального предприятия, чиновник получил от местной жительницы денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.

За взятку глава комитета предоставил женщине справку об оплате свыше 650 тысяч рублей по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в селе Долгодеревенское. МУП выступал заказчиком возведения жилого объекта, при этом фактически «долевку» никто не оплачивал.

По ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемого (земельные участки и нежилое помещение) на общую сумму более 1,3 миллиона рублей.

Суд приговорил мздоимца к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, обязав выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия главе администрации Сосновского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению.

Челябинск, Юлия Димова

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