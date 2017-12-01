Трем авиакомпаниям запретили летать над Южным Уралом

В Челябинской области трем перевозчикам запретили перевозить пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, вопреки требованиям федерального законодательства ООО «МагАвиа», НК «МагАвиа» и «УралСпецавиа» оказывали платные услуги в виде прыжков с парашютом и полеты на борту Ан-2. Стоимость одного прыжка составляла 2,5 тысячи рублей, за 5 минут воздушного катания перевозчики получали 500 рублей.

В ходе прокурорской проверки установлено, что компании не оформляли сертификаты эксплуатанта и работали без лицензии на перевозку пассажиров.

Оказываемые услуги южноуральцам оформляли путем включения клиентов в члены некоммерческого партнерства. Информация о ценах и услугах была размещена на страницах перевозчиков в соцсетях.

Правобережный суд Магнитогорска признал деятельность авиакомпаний коммерческой перевозкой пассажиров, требующей получения разрешительных документов, свидетельствующих о безопасности транспортировки людей, и установил полный запрет на полеты трем перевозчикам.

Челябинск, Юлия Димова

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