Проезд в маршрутках Копейска подняли до 28 рублей: мэрию это не беспокоит

В Копейске частные перевозчики на 13% подняли цены на проезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об очередном повышении стоимости проезда сообщили в соцсетях недовольные горожане.

С 1 декабря одна поездка в маршрутных такси, курсирующих по городу, обходится жителям в 26 рублей. За поездку к центру города из поселков также придется платить на 3 рубля больше – 28 рублей.

Напомним, последний раз проезд в маршрутках Челябинска повышался во второй половине ноября. На сегодняшний день цена билета на большинстве маршрутов, обслуживаемых частными организациями, составляет 25 рублей.

К слову, в Миассе из одного конца города в другой на том же транспорте можно добраться за 18 рублей.

Почему наиболее финансово затратными оказались пассажирские перевозки именно в Копейске, остается загадкой.

Впрочем, местные власти особой проблемы в увеличении стоимости проезда не видят.

В пресс-службе администрации города РИА «Новый День» объяснить очередное повышение цен оперативно не смогли, отметив, что Копейск не первый, где повысился проезд в маршрутках.

Видимо, не смущает сотрудников мэрии и тот факт, что проезд в маршрутках для жителей соседнего мегаполиса обходится гораздо дешевле. Кроме того, в феврале текущего года копейские перевозчики уже поднимали тариф почти на 15%.

Отметим, очередное увеличение проезда последовало аккурат после решения собрания депутатов повысить цены на билеты в автобусах. С сегодняшнего дня стоимость одной поездки в муниципальном транспорте составляет 23 рубля.

Добавим, проверка УФАС по возможным признакам сговора и нарушениям антимонопольного законодательства в деятельности частных перевозчиков Копейска на данный момент не проводится. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного органа, экономическая обоснованность повышения цен в маршрутках может быть проверена как по обращению чиновников, так и местных жителей.

Челябинск, Юлия Димова

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