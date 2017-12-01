Хакеры атаковали сайт Арбитражного суда Челябинской области: уничтожены все данные

Администрация сайта Арбитражного суда Челябинской области сообщила о хакерской атаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заражение файловой системы серверного оборудования, обеспечивающей работу сайта арбитража, произошло еще 4 октября, говорится в официальном сообщении.

С этого времени получить информацию, опубликованную на интернет-ресурсе с начала текущего года, не представляется возможным.

10 октября специалисты восстановили работу сайта на основе ранее сохраненной резервной копии, в результате все данные, в том числе итоги президиумов, записи видеоконференц-связи с другими судами, а также информация о назначении судей, безвозвратно утеряна.

Представители суда отмечают, что картотека арбитражных дел в результате действий вируса-шифратора не пострадала.

В настоящее время секретариат Арбитражного суда вручную проверяет каждый раздел, по крупице восстанавливая утерянную информацию.

Напомним, месяц назад хакерской атаке подверглись сайты агентства «Интерфакс» и питерской «Фонтанки». Сбой в работе также был зафиксирован в информационной системе международного аэропорта Одессы и киевского метрополитена.

По словам IT-специалистов, нынешняя волна атак не похожа предыдущие, когда использовались шифровальщики Petya и Wannacry. Новый вирус окрестили BadRabbit, отметив, что он использует другую уязвимость и способ доставки.

Челябинск, Юлия Димова

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