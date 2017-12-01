«Появились пролежни, отекло лицо»: муж туристки, пострадавшей на отдыхе в Таиланде, пожаловался на челябинских врачей

Родственники челябинки, впавшей в кому в Таиланде, недовольны ее лечением на родине.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 26 ноября Марину Логинову спецбортом МЧС доставили из тайской клиники, расположенной в провинции Трат, в Челябинск, откуда направили в реанимацию отделения нейрохирургии областной клинической больницы.

По словам мужа пострадавшей Алексея, с первого дня пребывания его супруги в южноуральском медучреждении возникли непонятные проблемы. Сначала супруга не допустили к пациентке, объяснив это тем, что мать больной уже израсходовала суточный лимит, равный одному посещению. На второй день мужчина все же прорвался к любимой, договорившись по телефону с лечащим врачом, однако на пути его встала бабушка-вахтер, которую об этом предупредить забыли. Прождав еще 45 минут, челябинец все же добрался до супруги, однако был шокирован ее состоянием.

«При общении со свекровью, я понял, что её моют не более двух раз в сутки и практически не переворачивают. Когда я пришёл, то увидел на икрах обеих ног пролежни (всего за 5 дней, до этого за 25 дней не было), и по всему телу виден след от простыни, свидетельствующий о том, что к ней даже не подходят, – написал в соцсетях муж пострадавшей. – Заведующий запрещает организовать собственное круглосуточное дежурство, но и сам не организовывает. Её пичкают какими-то лекарствами, от которых отекло лицо и руки, она перестала реагировать на голос».

Поговорив с дежурным врачом о дальнейших прогнозах выздоровления супруги (все это время медработник не переставал нахваливать медицинский уход за туристкой), мужчина пришел к выводу, что врачи уже настроились не лечить пациентку.

«Сложилось впечатление, что минздраву выгоднее, чтобы она умерла, так как при улучшении её состояния понадобятся ещё большие затраты и силы. На данный момент создаётся только видимость лечения», – резюмирует опечалившийся супруг.

В администрации областной больницы информацию о недоступности посещений и отсутствии лечения опровергли, заявив, что родственников Марины никто не ограничивает, однако им также не стоит забывать, что реанимация является режимным объектом и нахождение там посторонних людей, тем более в круглосуточном режиме, невозможно.

Что касается состояния больной, то оно остается стабильно тяжелым. Женщина уже месяц пребывает в коме и до сих пор не восстановилась после 4 операций, проведенных тайскими врачами. На данный момент близкие пострадавшей объявили очередной сбор денег на перевод туристки в нейрохирургическую клинику Екатеринбурга. Стоимость одного дня пребывания там составляет 25 тысяч рублей.

В свою очередь, медики областной клинической больницы уверены, что даже говорить о реабилитации сейчас рано: пациентка не прошла и основной курс лечения.

Напомним, несчастный случай с челябинской туристкой произошел 31 октября на острове ко Чанг. Женщина с мужем спускалась на велосипеде с горы, когда на скорости у нее отказали тормоза. Девушка упала и сильно ударилась головой.

В состоянии комы пострадавшую госпитализировали в местную клинику, где сделали трепанацию черепа. Позже пациентке диагностировали сложную черепно-мозговую травму и провели еще три операции. 7 ноября у туристки истек срок действия страховки, после чего родственники объявили сбор помощи челябинки в соцсетях. Спустя три недели по решению южноуральских властей женщину санавиацией транспортировали на родину.

Челябинск, Юлия Димова

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