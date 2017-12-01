Замначальника СИЗО Челябинска пойдет под суд за взятку в 3 миллиона

Скандальное дело замначальника следственного изолятора Челябинска передано в суд.

Как уже сообщал РИА «Новый День», заместителю руководителя СИЗО-3 вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2016 года работник исправительного учреждения пообещал родственникам осужденного за взятку обеспечить ему покровительство, в частности, создать благоприятные условия для отбывания наказания.

Деньги замруководителя СИЗО получал едва ли не каждую неделю и был задержан 8 августа в момент передачи очередного вознаграждения.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, всего к тому времени служащий ФСИН получил 3,2 миллиона рублей. При этом согласно договору, перевел осужденного в люкс-камеру с телефоном, компьютером и даже алкоголем. Кроме того, он заранее предупреждал арестанта о грядущих обысках и проверках, способствовал передаче арестанту вещей свыше установленного лимита и устраивал ему каждодневные свидания с близкими.

По ходатайству следователя представителя ФСИН заключили под стражу. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направили в Советский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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