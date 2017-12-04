Коммунальное ЧП: в Челябинске полтора десятка домов, школа и детсады остались без воды (ВИДЕО)

В Ленинском районе Челябинска зафиксирована крупная коммунальная авария.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне около 18 часов на улице Агалакова.
Из-за прорыва водовода диаметром 300 милиметров вода из переполненных колодцев затопила несколько дворов.
Челябинцы обратились за помощью в аварийную службу. По словам местных жителей, ремонтники прибыли на место лишь к 20:30.
В результате происшествия со вчерашнего вечера без воды остаются жители 14 домов по улице Агалакова и Южному Бульвару. Водоснабжение также отключено в школе и двух детских садах.
В настоящий момент на месте аварии работают ремонтные бригады. Повреждение зафиксировано в водопроводной камере.
На время устранения течи горожанам организован подвоз питьевой воды.
Сроки завершения ремонта и подачи воды в Ленинский район на данный момент неизвестны.
Челябинск, Юлия Димова
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