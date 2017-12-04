Коммунальное ЧП: в Челябинске полтора десятка домов, школа и детсады остались без воды (ВИДЕО)

В Ленинском районе Челябинска зафиксирована крупная коммунальная авария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне около 18 часов на улице Агалакова.

Из-за прорыва водовода диаметром 300 милиметров вода из переполненных колодцев затопила несколько дворов.

Челябинцы обратились за помощью в аварийную службу. По словам местных жителей, ремонтники прибыли на место лишь к 20:30.

В результате происшествия со вчерашнего вечера без воды остаются жители 14 домов по улице Агалакова и Южному Бульвару. Водоснабжение также отключено в школе и двух детских садах.

В настоящий момент на месте аварии работают ремонтные бригады. Повреждение зафиксировано в водопроводной камере.

На время устранения течи горожанам организован подвоз питьевой воды.

Сроки завершения ремонта и подачи воды в Ленинский район на данный момент неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

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