«Только не в психушку!»: южноуралец, спасая буйную жену, покалечил медика

В Челябинской области муж больной пациентки покалечил врача скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу в селе Агаповка. Сотрудникам районной станции скорой помощи поступил сигнал о сильном психозе у местной жительницы. Врачей вызвали родственники больной, состоящей на учете у психиатра, пояснив, что женщина ведет себя агрессивно, пугает окружающих.

Прибывшая на место медицинская бригада попыталась осмотреть пациентку, чтобы затем отвезти ее в стационар для дальнейшего лечения, пишет 1agapovka.

Однако за больную вступился ее супруг. Мужчина выступал категорически против госпитализации возлюбленной в психиатрическую лечебницу. А затем, улучив момент, усадил буйную даму в машину, завел автомобиль и попытался удрать от медицинской бригады. Отъезжая от дома, мужчина сбил стоящего у него на пути врача. В результате происшествия сотрудник «скорой» травмировал ногу.

Тем временем, виновник аварии с места ДТП скрылся. Отметим, пострадавший медик с заявлением о нападении местного жителя в полицию не обращался.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

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