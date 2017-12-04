В Челябинске наказали ростовщиков, заработавших на лике Христа

В Челябинске микрофинансовую организацию оштрафовали за рекламу с молитвой «Отче наш».

Как уже сообщал «Новый День», жалоба на распространение рекламы с использованием религиозного символа в Челябинское УФАС поступило в мае этого года.

Заявитель указал, что в рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» значится текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.

Установлено, что рекламное сообщение нарушает действующее законодательство, оскорбляя чувства верующих. Позицию антимонопольщиков поддержали представители РПЦ, члены экспертного совета и участвовавшие в опросе горожане.

По итогам рассмотрения жалобы ООО МК «Уралсервис», выдававшей займы на основании агентского договора с ООО «Удобные деньги-5», выдано предписание немедленно прекратить распространение спорной рекламы. Предъявленное требование полностью исполнено.

По факту нарушения рекламного законодательства в отношении общества и его руководителя возбуждено административное дело.

Микрофинансовую организацию обязали оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Отметим, максимальная санкция статьи – 500 тысяч рублей.

В настоящий момент нарушитель оспаривает решение Челябинского УФАС в Арбитражном суде Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

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