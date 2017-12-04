Челябинцу отрезало ноги товарняком

Житель Челябинска лишился ног, угодив под грузовой поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, трагедия произошла вечером 2 декабря на железнодорожной станции Чурилово в Тракторозаводском районе.

В дежурную часть поступил сигнал о попавшем под поезд пешеходе. На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадавшего 32-летнего мужчину в тяжелом состоянии (ампутация обеих ног) госпитализировали.

Отметим, несчастный случай произошел в нескольких десятках метрах от специально оборудованного пешеходного перехода. Установлено, что в момент трагедии мужчина был пьян.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту случившегося проводится проверка.

В пресс-службе управления на транспорте добавляют, что большинство случаев травмирования происходит из-за чрезмерного употребления алкоголя и неосторожности пешеходов, разгуливающих по железной дороге в наушниках.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.12.17

В Челябинске наказали ростовщиков, заработавших на лике Христа. / Магнитогорские металлурги обучают коллег из Китая и Азербайджана. / «Только не в психушку!»: южноуралец, спасая буйную жену, покалечил медика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»