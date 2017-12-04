На Южном Урале младенца убил колпачок от лекарства

В Магнитогорске проводится проверка по факту гибели малыша.
Как сообщили РИА «Новый День» в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе, тело девятимесячного ребенка обнаружено утром в субботу в квартире по улице Зеленый Лог.
Малыш, играя и ползая на полу, неожиданно нашел колпачок от бутылька с лекарством.
Младенец потащил находку в рот, колпачок застрял у него в горле, от чего тот начал задыхаться.
Взрослые пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако спасти его не удалось.
Медики прибыли на вызов через 10 минут после звонка, однако лишь констатировали смерть ребенка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели малыша. Известно, что ребенок воспитывался в благополучной семье. Информацию о том, где в момент трагедии находились родители мальчика, представители силовых структур в интересах следствия не разглашают. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 04.12.17
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