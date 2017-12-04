На Южном Урале младенца убил колпачок от лекарства

В Магнитогорске проводится проверка по факту гибели малыша.

Как сообщили РИА «Новый День» в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе, тело девятимесячного ребенка обнаружено утром в субботу в квартире по улице Зеленый Лог.

Малыш, играя и ползая на полу, неожиданно нашел колпачок от бутылька с лекарством.

Младенец потащил находку в рот, колпачок застрял у него в горле, от чего тот начал задыхаться.

Взрослые пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако спасти его не удалось.

Медики прибыли на вызов через 10 минут после звонка, однако лишь констатировали смерть ребенка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели малыша. Известно, что ребенок воспитывался в благополучной семье. Информацию о том, где в момент трагедии находились родители мальчика, представители силовых структур в интересах следствия не разглашают. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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