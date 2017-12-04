В Верхнеуральском районе насильник сторожил школу

Прокуратура Челябинской области потребовала уволить из школы сторожа с плохой репутацией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, скандал разгорелся в образовательном учреждении одного из поселков Верхнеуральского района.

В ходе проверки установлено, что директор школы заключил трудовой договор с охранником, ранее судимым за групповое изнасилование. При этом соответствующей справки в личном деле 39-летнего работника не было.

Согласно действующему законодательству, лица, участвовавшие в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, к работе в сфере образования не допускаются. «Это создает потенциальную опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних», – пояснили в прокуратуре.

По итогам проверки директору школы внесено представление с требованием расторгнуть трудовой договор с сотрудником охраны. Должностное лицо, допустившее указанное нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В отношении директора школы возбуждено административное дело. Ход его рассмотрения находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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