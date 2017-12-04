Нелетная погода: в столичном аэропорту задержаны и отменены около сотни рейсов

Крупнейший российский авиаперевозчик объявил о массовой отмене внутренних и международных рейсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Аэрофлот», в связи с неблагоприятным прогнозом погоды 4 декабря в аэропорту Шереметьево отменяются рейсы сообщением до Архангельска, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя, Симферополя и Челябинска с обратным вылетом в Москву.

Изменения в расписании касаются и пассажиров самолетов, курсирующих из Москвы в Берлин, Франкфурт, Рим, Прагу, Минск, Ригу, Варшаву, Венецию, Милан, Мюнхен, Ереван, Осло, Таллин, Тель-Авив, Хельсинки, а также в обратном направлении. Всего отменено 60 рейсов.

Помимо прочего, задержаны несколько десятков самолет в российские города, в том числе, затруднено авиасообщение с Крымом. С опозданием в несколько часов из Москвы отправятся воздушные судна в Индию (Дели), Арабские эмираты (Дубай), Испанию (Валенсия) и некоторые страны бывшего Советского союза. Между тем, самолеты в Соединенные Штаты (Нью-Йорк, Лос-Анджелес), а также Пекин, не смотря на сложные погодные условия, следуют точно по графику.

Рейс из Шереметьево в Челябинск, запланированный сегодня на 22:10, откладывается на 4,5 часа. Рейс 1422, вылетающий из столицы сегодня в 14:20, ожидают в челябинском аэропорту без опозданий в 18:40. Согласно расписанию онлайн-табло челябинского авиапредприятия, проблем не ожидается и с обратной отправкой рейса в Москву «Аэрофлотом» – в 19:35 по местному времени.

Напомним, буран обрушился на московский регион сегодня с утра: ожидается снег с дождем и усиление ветра до 15 метров в секунду. Из-за непогоды в столице объявлено штормовое предупреждение. В МЧС заявили о возможных проблемах с транспортом и увеличении числа ДТП, спрогнозировали возможный вал деревьев, аварии на энергосетях, заторы на дорогах.

Челябинск, Юлия Димова

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