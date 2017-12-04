Скользкий момент: клиентка аквапарка отсудила полмиллиона, бегая по мокрому полу

Жительнице Челябинска выплатят компенсацию за падение в аквапарке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Металлургического районного суда, суд рассмотрел обращение горожанки, пострадавшей во время купания в бассейне аквапарка «Лимпопо».

Женщина обратилась с гражданским иском к ООО «КИТ Екатеринбург», указав, что 25 августа прошлого года, пытаясь перехватить малолетнего племянника, устремившегося во взрослую зону бассейна, она побежала за ним, но поскользнулась на мокром полу, упала и сломала плечо.

Заявительница полагает, что получила тяжелую травму вследствие ненадлежащей уборки пола, поверхность которого долгое время оставалась влажной. В связи с этим требовала от владельца аквапарка 700 тысяч рублей.

Юрист компании требования истца отклонила, отметив, что ООО не является ответчиком по делу, поскольку ответственность владельца развлекательного заведения застрахована в АО СК «УРАЛСИБ».

Также представитель выступила категорически против признания вины, отметив, что клиентка грубо нарушила правила посещения аквапарка, согласно которым посетителям строго запрещено бегать по территории плавательного бассейна.

В ходе судебного заседания соответчиком по делу выступила страховая компания.

Приняв во внимание доводы сторон, суд постановил, что челябинка сломала плечо из-за несвоевременной уборки воды с пола в зоне бассейнов. Судья изучил видео момента падения клиентки, отклонив позицию ответчика о нарушении правил посещения аквапарка.

«Из видеоматериала, представленного ответчиком не следует, что истица упала вследствие того, что побежала, поскольку на видеоматериале зафиксирован лишь момент падения. Кроме того, исходя из небольшого расстояния между бассейнами, нельзя сделать вывод о том, что истица бежала», – пояснили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения дела со «Страховой группы «УралСиб» взыскали 173,5 тысячи рублей утраченного заработка, расходы на лечение – порядка 38 тысяч, а также компенсацию морального вреда в размере 125 тысяч, еще 168 тысяч штрафа за отказ добровольно оплатить ущерб и 140 рублей почтовых расходов.

Челябинск, Юлия Димова

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