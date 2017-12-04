Компания челябинцев провалились под лед: один погиб

Житель Челябинска утонул в реке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, инцидент произошел в минувшую пятницу в районе дома №19 по улице Российской.

В 18 часов в дежурную часть поступил звонок от очевидцев, сообщивших, что в районе Заячьего острова под лед реки Миасс провалился мужчина.

На помощь ему бросились находившиеся на берегу приятели, однако и сами спасители вскоре оказались в воде.

Компанию утопающих мужчин заметил проходивший мимо горожанин. Бесстрашный челябинец вытащил из ледяной воды двух горе-спасителей, однако отыскать первого провалившегося не удалось.

Вскоре на место подоспели экстренные службы. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части извлекли тело погибшего на поверхность. В настоящее время устанавливается личность утопленника. Данными о том, были ли челябинцы пьяны, в пресс-службе МЧС не располагают.

Челябинск, Юлия Димова

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