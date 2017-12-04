Компания челябинцев провалились под лед: один погиб

Житель Челябинска утонул в реке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, инцидент произошел в минувшую пятницу в районе дома №19 по улице Российской.
В 18 часов в дежурную часть поступил звонок от очевидцев, сообщивших, что в районе Заячьего острова под лед реки Миасс провалился мужчина.
На помощь ему бросились находившиеся на берегу приятели, однако и сами спасители вскоре оказались в воде.
Компанию утопающих мужчин заметил проходивший мимо горожанин. Бесстрашный челябинец вытащил из ледяной воды двух горе-спасителей, однако отыскать первого провалившегося не удалось.
Вскоре на место подоспели экстренные службы. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части извлекли тело погибшего на поверхность. В настоящее время устанавливается личность утопленника. Данными о том, были ли челябинцы пьяны, в пресс-службе МЧС не располагают.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 04.12.17
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