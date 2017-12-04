Полиция вышла на след пропавшего в Челябинске школьника

Челябинский подросток, пропавший по дороге в школу, похоже, начал новую жизнь.

Как уже сообщал «Новый День», 17-летний юноша бесследно исчез еще неделю назад. Утром во вторник подросток ушел на занятия в гимназию №26 по улице Пионерской, больше его никто не видел.

На следующий день родители обратились в следственные органы, указав в заявлении, что ребенок спокойный, в поле зрения полицейских не попадал, ранее из дома не уходил. По факту исчезновения несовершеннолетнего была начата доследственная проверка.

Ни у друзей, ни у одноклассников мальчишку так и не нашли. Между тем, пропавшего школьника в день исчезновения зафиксировала камера видеонаблюдения.

По данным замруководителя следственного отдела Курчатовского района Александра Есипова, 28 ноября подросток купил билет в челябинском аэропорту и в тот же день улетел в Москву.

В столице молодой человек провел несколько дней, откуда отправился на юг России. Вернулся парень еще спустя пару дней: сначала в Подмосковье, затем снова в «Белокаменную».

С какой целью ученик 11 класса уехал за тысячи километров от дома в разгар учебного года, в следственном отделе пояснить затрудняются, объясняя побег сложным переходным возрастом. Примечательно, что ни друзей, ни родственников в Москве у гимназиста нет. Где ночует и на какие деньги покупает себе еду челябинец, остается загадкой. С приятелями школьник также не обсуждал свои планы по поводу путешествия.

«Мы уже разослали ориентировки нашим коллегам. Также парень включен в единую базу МВД. Подростка активно разыскивают и, думаю, в скором времени передадут родителям, – заявил корреспонденту РИА «Новый День» представитель силовых структур. – Оснований полагать, что в отношении него совершены противоправные действия, у нас нет».

В настоящий момент доследственная проверка по факту исчезновения подростка продолжается, проводится комплекс оперативных мероприятий. Следователи изучают личность беглеца, на основании его переписки в соцсетях проводится компьютерно-техническая экспертиза. Не исключено, что специалисты восстановят ранее удаленную переписку подростка, если таковая имелась, чтобы выяснить мотивы поступка.

Добавим, на учете у врача-психиатра и нарколога ученик гимназии не состоит.

Челябинск, Юлия Димова

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