Вовлекали младенца в политику: в центре Челябинска задержали супругов с коляской

Центральный районный суд принял решение по делу пикетчиков, задержанных в сквере на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абсурдный случай произошел 5 ноября в центре Челябинска. Преподаватель челябинского вуза вместе с женой и ребенком в коляске вышел на одиночный пикет, требуя от чиновников исполнения майских указов президента в части повышения зарплаты педагогам. Его супруга держала в руках плакат с призывом отправить «в отставку царя».

В разгар мирной акции к горожанам подошел силовик, представившийся сотрудником Федеральной службы охраны, и потребовал немедленно покинуть сквер.

После этого преподаватель вуза свернул плакат и покатил коляску в сторону дома, при этом его супруга еще некоторое время продолжала нести развернутый транспарант по Алому полю.

По словам адвоката Андрея Лепехина, в районе отеля «Маркштадт» супругов вновь задержали, теперь уже сотрудники полиции.

На челябинцев составили административный протокол по факту проведения несогласованного пикета. Спустя несколько дней к этому обвинению добавилось новое: пикетчикам также вменили несогласованное шествие.

Доказательством проступка челябинской четы стала запись с камер видеонаблюдения, на которой семейная пара с коляской и плакатиком в руках прогуливается по пустому скверу.

Адвокат задержанных отметил, что до конца было непонятно, какой из протоколов будет рассматривать судья, однако решение было вынесено сразу по двум.

Примечательно, что семья преподавателя была задержана аккурат во время полицейской «зачистки» областного центра к приезду Владимира Путина. Гипотетически, пикетчикам могли вменить и несогласованное участие их же ребенка в акции протеста или, к примеру, обвинить в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. К счастью, дальше первых двух протоколов дело не зашло.

Сегодня Центральный районный суд прекратил административные дела в отношении челябинцев в связи с отсутствием в их действиях состава правонарушения. Суд не установил, что 5 ноября в сквере на Алом поле были организованы пикет или шествие.

Челябинск, Юлия Димова

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