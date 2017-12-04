К главе южноуральского села нагрянули силовики

В одном из поселений Красноармейского района прошла выемка документов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия начались сегодня утром в администрации Лазурненского поселения. Обыски проходили в рамках доследственной проверки о неэффективном расходовании бюджетных средств. Нехватку денег в казне выявили представители контрольно-счетной палаты.

По одной из версий, бюджетные средства были похищены при заключении контрактов на установку в населенном пункте столбов уличного освещения. Кроме того, оперативников интересовали финансовые документы о распределении бюджетных средств на ремонт сельского клуба в Лазурном. Скорее всего, речь идет об обустройстве современного туалета для посетителей культурного учреждения, ранее вынужденных справлять нужду на заднем дворе.

Глава сельской администрации Виталий Кашицын обвинения в коррупции категорически отрицает, заявляя, что сотрудников ОБЭП на него натравили недруги из депутатского корпуса.

В пресс-службе областного полицейского главка обыски в Лазурном не комментируют. Информации о возбуждении уголовного дела на сельского чиновника пока не последовало.

Челябинск, Юлия Димова

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