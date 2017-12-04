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Понедельник, 4 декабря 2017, 19:18 мск

Челябинск

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Губернатору Челябинской области предложили сменить площадку обсуждения Томинского ГОКа

Губернатору Челябинской области предложили сменить площадку обсуждения Томинского ГОКа

Эко-активисты обратились к главе Южного Урала после провальной встречи «рабочей группы» по Томинскому ГОКу.

Как уже сообщал «Новый День», первая, установочная встреча состоялась в пятницу, 1 декабря, и длилась три с половиной часа. Однако закончилась провалом.

Взявшийся за проведение обсуждения аппарат Общественной палаты Челябинской области во главе с председателем ОПЧО Олегом Дубровиным почему-то решил создать режим максимального благоприятствования для представителей Русской медной компании, в чьи намерения входит строительство в нескольких километрах от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината. А вот время для высказывания своей позиции их сторонниками, было предельно сокращено. В ответ представители движения «Стоп-ГОК» отказались от дальнейшего участия во встречах подобного формата.

Причины такого решения эко-активисты назвали в открытом обращении, направленном на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. «13 ноября 2017 года на рабочем совещании по вопросу Томинского ГОКа, проведенном по поручению президента РФ, представителями общественного движения «СТОП-ГОК» была заявлена принципиальная позиция: «Мы всегда выступали и выступаем ЗА диалог с органами власти всех уровней в целях разрешения проблемы Томинского ГОКа», – пишут общественники. – Именно исходя из этой позиции, в соответствии с договоренностью, достигнутой тогда, 21 ноября, мы в письменном виде предложили начать серию публичных обсуждений проблемы проекта Томинского ГОКа, обозначили тему первой встречи, состав экспертов с нашей стороны, перечень необходимых документов и информации для полноценного обсуждения заявленной темы. Однако председатель Общественной палаты области О.В. Дубровин, которому была поручена лишь техническая организация обсуждения, изменил и формат встречи, и её тему, и самолично установил регламент её».

Оппоненты заранее были поставлены в неравные условия, отмечают эко-активисты. «Основное время (более часа) было отдано представителям РМК, которым дали время высказаться по разным аспектам проекта Томинского ГОКа, остальным же, в том числе экспертам общественного движения СТОП-ГОК – минимум. Предлагалось за 5 минут изложить свою точку зрения, что невозможно. Выступления экспертов прерывались непрерывными репликами О.В.Дубровина», – пишут представители движения. В итоге из заявленных активистами экспертов смогли выступить лишь трое.

«Общественная палата области в лице её руководителя не захотела и не смогла обеспечить объективное рассмотрение стратегической проблемы. Доверие к ней исчерпано! – делают вывод эко-активисты. – Поэтому считаем нецелесообразным продолжение обсуждений на площадке Общественной палаты Челябинской области».

Вместе с тем, представители движения заявляют, что готовы продолжить обсуждения проблемы Томинского ГОКа на других площадках (например, в Законодательном собрании Челябинской области)». При этом обсуждения должны вестись открыто и публично, с Вашим участием, – настаивают в письме к губернатору общественники, – с приглашением членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, с участием СМИ, по заранее согласованной тематике и регламенту, составленному исходя из принципов паритетности времени, числа экспертов, предварительного представления информации, необходимой для качественного и детального обсуждения каждого из аспектов проблемы (экономического, социального, экологического)».

Кроме того, эко-активисты напоминают главе региона, что вопреки рекомендациям Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и многочисленным требованиям общественности, до сих пор продолжаются вырубка леса и возведение объектов Томинского ГОКа. И призывают губернатора принять незамедлительные меры к остановке любых видов работ на площадке Томинского ГОКа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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