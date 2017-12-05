Ущерб на миллионы: дело о краже оборудования из челябинских пунктов сдачи ЕГЭ передано в суд

В Челябинске инженер «Ростелекома», едва не сорвавший ЕГЭ, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, завершено расследование уголовного дела по факту кражи и мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2016 года ведущий инженер телекоммуникационной компании похитил из образовательных учреждений 260 ноутбуков, купленных для установки видеонаблюдения в пунктах проведения единого государственного экзамена.

Установлено, что злоумышленник по поддельным письмам от «Ростелекома», под предлогом технического обслуживания оборудования, выносил мобильные компьютеры из пунктов сдачи и сдавал их в ломбард.

Кроме того, в марте 2017 года на досрочном этапе ЕГЭ мошенник получил от работодателя 15 ноутбуков для организации видеонаблюдения, однако вверенной техникой распорядился по своему усмотрению.

Спустя месяц инженер также похитил в офисе «Ростелекома» мониторы и системные блоки.

Причиненный ущерб образовательным учреждениям достиг 4,6 миллиона рублей, телекоммункационной компании – 280 тысяч.

На след преступника вышли сотрудники регионального управления ФСБ. Вскоре мужчину задержали и отправили в СИЗО.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Металлургический районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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