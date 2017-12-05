Ущерб на миллионы: дело о краже оборудования из челябинских пунктов сдачи ЕГЭ передано в суд

В Челябинске инженер «Ростелекома», едва не сорвавший ЕГЭ, предстанет перед судом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, завершено расследование уголовного дела по факту кражи и мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2016 года ведущий инженер телекоммуникационной компании похитил из образовательных учреждений 260 ноутбуков, купленных для установки видеонаблюдения в пунктах проведения единого государственного экзамена.
Установлено, что злоумышленник по поддельным письмам от «Ростелекома», под предлогом технического обслуживания оборудования, выносил мобильные компьютеры из пунктов сдачи и сдавал их в ломбард.
Кроме того, в марте 2017 года на досрочном этапе ЕГЭ мошенник получил от работодателя 15 ноутбуков для организации видеонаблюдения, однако вверенной техникой распорядился по своему усмотрению.
Спустя месяц инженер также похитил в офисе «Ростелекома» мониторы и системные блоки.
Причиненный ущерб образовательным учреждениям достиг 4,6 миллиона рублей, телекоммункационной компании – 280 тысяч.
На след преступника вышли сотрудники регионального управления ФСБ. Вскоре мужчину задержали и отправили в СИЗО.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Металлургический районный суд.
Челябинск, Юлия Димова
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