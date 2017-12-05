В Миассе старушка за полмиллиона рублей «исцелила» дочь от смертельного приворота

В Миассе ищут мошенницу, нагло обворовавшую пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД города, недалеко от дома №44 по проспекту Автозаводцев к 78-летней старушке на улице подошла женщина средних лет. Незнакомка с ходу заявила, что видит на бабушке сильную порчу.

Также заклятие лежит и на дочери пенсионерки, причем, если его не снять, то пострадавшая умрет, уверяла «доброхотка».

Поверив уличному магу, старушка собрала все имеющиеся в доме украшения – свои и дочери – и вместе с деньгами передала их незнакомке. Дама пообещала провести исцеляющий обряд, однако больше на связь с клиенткой не выходила.

Через некоторое время в дежурную часть с заявлением о краже обратилась дочь пенсионерки. Причиненный старушке ущерб оценили в 537 тысяч рублей. По факту мошенничества в отделе полиции Миасса возбудили уголовное дело.

В настоящий момент ведется розыск подозреваемой. Приметы аферистки: на вид 50-55 лет, рост 150 см, среднего телосложения, европейский тип лица, карие глаза, нос прямой острый.

Была одета в матерчатое пальто серого цвета до бедер, с широким воротником и черными вставками снизу на рукавах, на голове меховой берет серого цвета, черные ботинки и брюки, в руках женская сумка белого цвета.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой женщине, просят сообщать в отдел полиции Миасса или по телефону «02».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.12.17

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