Жителям Копейска предложили скинуться на оздоровление городского транспорта

Власти Копейска прокомментировали декабрьское повышение цен на проезд в автобусах. Удорожание проезда в маршрутках чиновники продолжают игнорировать.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе жителей Копейска огорошили сразу двумя новостями. С 1 декабря одна поездка в маршрутных такси, курсирующих по городу, разом подорожала почти на 15% и теперь составляет 26 рублей.

Еще больше не повезло жителям копейских поселков. Чтобы добраться до центра, горожанам приходится платить 28 рублей.

Кроме того, на последнем заседании депутаты, не раздумывая, приняли решение о повышении цен на проезд в муниципальном транспорте – с 20 до 23 рублей.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что данный вопрос был включен в повестку по инициативе руководства МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».

По подсчетам транспортников, фактическая себестоимость одной поездки в городском пассажирском транспорте без учета амортизации за 6 месяцев текущего года достигла 32,8 рубля. При этом тариф на проезд в муниципальных автобусах не повышался с января 2016 года, добавляют в мэрии.

«Повышение цены на проезд – один из способов спасения МУПа от убытков, – говорится в официальном сообщении администрации Копейска. Однако каким образом будет проходить финансовое оздоровление предприятия, загибающегося последние несколько лет, не знают и сами власти.

Очевидно, что увеличить стоимость проезда в автобусах намного выгоднее и быстрее, чем утвердить комплексный план мероприятий в сфере пассажирских перевозок, который, по признанию самих же чиновников, до сих пор не разработан. В настоящий момент городской транспорт до копейских поселков ходит крайне редко, недолго и с большими перерывами, что опять-таки вынуждает жителей пересаживаться на частные маршруты.

Что касается повышения проезда в маршрутках, то в этом вопросе копейские чиновники продолжают делать вид, что ничего не происходит. В пресс-службе мэрии прокомментировать ситуацию агентству «Новый День» не могут с прошлой недели, впрочем, признаются, что повлиять на тарифы частных перевозчиков они не в силах.

Напомним, в областном центре во второй половине ноября стоимость проезда в маршрутках также повысилась, но по сравнению, с Копейском, всего до 25 рублей. Городские власти засомневались в экономической обоснованности тарифов и обратились с жалобой в УФАС. Антимонопольный орган начал проверку по факту возможного сговора и нарушения закона о конкуренции. Ее результаты пока неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

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