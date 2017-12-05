Сторонники Собчак испугались челябинских коммунистов (ФОТО)

Коммунисты направили письмо в мэрию Челябинска с просьбой разобраться с пикетами в поддержку Ксении Собчак.

Организаторы пикетов свернули акцию, не дожидаясь вердикта чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее обращение в адрес главы города Евгения Тефтелева появилось на официальном сайте челябинского обкома КПРФ.

Напомним, 1 декабря в центре города стартовал семидневный пикет в поддержку кандидата в президенты. Члены штаба Собчак разместили в сквере на Алом поле шатер с именем возможного будущего президента, слоганом и логотипом.

Авторы письма отмечают, что палатка установлена в священном для них месте – в нескольких метрах от «мавзолея» с бюстом Владимира Ленина.

Агитационную кампанию штаба Собчак коммунисты расценили как «циничный и оскорбительный акт», заявив, что допустить такое в здравом уме и твердой памяти вряд ли возможно.

«Всем известны антисоветские и русофобские высказывания Ксении Собчак, её неоднократные провокационные заявления о необходимости выноса тела Ленина из мавзолея и его захоронения, – говорится в сообщении. – На этом фоне её шатер у памятника вождю является прямым издевательством над чувствами коммунистов и их сторонников. И вы (чиновники – прим.«НР»), непонятно по каким причинам, стали соучастником этого издевательства».

Припомнили коммунисты и недавний отказ мэрии в проведении митинга, посвященного 100-летию Октябрьской революции. Участники акции намеревались собраться на главной площади города, однако чиновники проводить там митинг не разрешили, «сославшись на причины, которых в действительности не было», полагают организаторы. В итоге челябинцам пришлось митинговать на улице Кирова.

Негодование коммунистов вызывает даже вид агитационной палатки штаба Собчак, собирающего подписи в поддержку кандидата. Приверженцы советской эпохи сравнивают куполообразный шатер с цирком Шапито, называя происходящее «злобной провокацией».

«Мы требуем прекратить эту провокацию. Требуем незамедлительных действий по предоставлению для Ксении Собчак другого места для её пикета», – резюмируют авторы обращения.

Отметим, буквально за пару дней скандал с «осквернением» памятника Ленину замяли. Сторонники кандидата в президенты решили не испытывать «священные чувства коммунистов» и подыскать для сбора подписей другую площадку. До согласования нового места проведения пикетов с администрацией города, предвыборную кампанию Собчак в Челябинске приостановили.

Ни людей, ни палаток. Челябинск, 5 декабря

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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