Банду таджикских рэкетиров и убийц отправили за решетку на полвека

Челябинский областной суд вынес приговор иностранным разбойникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, на скамье подсудимых оказались пять граждан Таджикистана от 27 до 57 лет, обвиняемых в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, а также в угоне и вымогательстве. Все преступления произошли весной 2016 года.

Следствием и судом установлено, что соучастники, зная о наличии денег у знакомого бизнесмена, разработали план разбойного нападения. Утром 4 апреля один из злоумышленников под предлогом совместного употребления наркотиков пригласил будущую жертву в квартиру на северо-западе областного центра. Там коммерсанта уже поджидали остальные вымогатели. На мужчину напали с пневматическим пистолетом, отобрали украшения, мобильный телефон, после чего заковали его в наручники, надели на голову наволочку и стянули ноги скотчем.

Чтобы скрыть следы присутствия бизнесмена, двое разбойников перегнали его машину на задний двор, прихватив из салона порядка 70 тысяч рублей.

Затем бандиты принялись шантажировать пленника, угрожая обвинить его в наркоторговле, если он им не заплатит, но пострадавший отказывался исполнять их требования.

На следующий день один из рэкетиров узнал, что родственники коммерсанта уже обратились в правоохранительные органы, ведутся поиски пропавшего.

Боясь, что мужчина расскажет обо всем полицейским, один из бандитов надел на его голову полиэтиленовый пакет и перекрыл доступ кислорода, в результате тот скончался. Тело погибшего вывезли в Каштакский бор и там закопали.

Суд приговорил убийцу челябинца к 19,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, остальные четыре соучастника преступления в зависимости от причастности к угону, вымогательству и подготовке убийства получили от 8 до 9 лет колонии общего режима.

В пользу родственников убитого суд взыскал 3,5 миллиона рублей с главного злодея, также порядка 82 тысяч заплатит каждый из его сообщников.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.12.17

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