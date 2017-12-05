На трассе под Челябинском перевернулся цирковой фургон: погибли артисты

В Челябинской области артисты цирка слетели с трассы в кювет.
Как сообщили РИА «Новый День» в областной Госавтоинспекции, дорожная авария произошла накануне около 16 часов на 51 километре автодороги Челябинск – Новосибирск.
Водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением, машина вылетела с дороги, снесла ограждение и завалилась на бок.
В момент ДТП в грузовом отсеке находилось два десятка дрессированных животных. Среди них еноты, медведи, собаки и яки.
В результате происшествия два бычка получили смертельные травмы. Никто из людей, находившихся в кабинете грузовика, согласно официальной сводке, не пострадал.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. К какому цирку относится попавшие в ДТП артисты, на данный момент выясняется.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 05.12.17
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