«Это их удел»: в Челябинске пенсионеры добывают еду на помойке (ВИДЕО)

Челябинские пенсионеры выстраиваются в очередь за просроченными продуктами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о вопиющей бедности челябинских стариков рассказала в соцсетях жительница Тракторозаводского района.

Женщина запечатлела на камеру контейнерную площадку в районе дома по улице Комарова. По словам автора видео, сотрудники близлежащего магазина ежедневно выбрасывают в мусор горы буханок хлеба с истекшим сроком годности. Просроченный товар разбирают местные жители.

«Там регулярно дежурят бабушки, пенсий которых едва хватает на жизнь и коммуналку», – сочувствует горожанка пенсионерам.

Пользователи соцсетей по-разному оценивают очереди к мусорным контейнерам.

«Под видео приписку надо поставить: ВОВ, блокадный Ленинград. Фильм в цвете. Вот она – достойная жизнь, о которой наши царьки говорили и говорят. Пока работаешь – ты нужен как донор, а в старости о тебе забывают», – негодует местный житель.

Отметим, многие горожане не удивились копошащимся в баках старикам, заявив, что такое происходит почти возле всех крупных супермаркетов Челябинска.

«У нас в Ленинском тоже часто такое наблюдала, но хлеб никогда не видела. Только овощи и фрукты», – написала горожанка в сообществе «Типичный Челябинск».

Другие отметили, что нереализованные продукты торговая сеть должна возвращать изготовителю. На это одна из челябинок заявила, что магазин крупной сети на северо-западе областного центра и вовсе продает просрочку в расположенную по соседству столовую.

«Почему бы этот хлеб так просто не отдать пенсионерам, зачем кидать в мусорку?», – возмутилась еще одна участница диалога. «Потому что магазин обязан утилизировать просрочку, а не раздавать. И это выбор этих людей – ковыряться в помойке. Есть даже целое движение, которое живет на этом, на сборе таких продуктов у магазинов (многие за идею)», – ответила ей другая.

Челябинск, Юлия Димова

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