Уже посыпались: в центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

В Челябинске из-за неисправности путей образовался трамвайный затор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. Около 16:30 сошел с рельсов трамвай 5 маршрута, двигавшийся в сторону центра.

Отметим, сход вагона парализовал движение электротранспорта: около десятка трамваев по двум полосам столпились в районе площади Ярославского.

В 17:20 транспортники приступили к буксировке трамвайного вагона. На вопросы корреспондента РИА «Новый День» ремонтники отвечать отказались, предложив обратиться с вопросами к их начальству.

По предварительным данным, причиной ЧП стали неисправные пути. По словам очевидцев, кусок рельса буквально загнуло под колесами трамвая. Напомним, с момента капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса не прошло и двух месяцев.

Еще один инцидент с трамваем произошел 3 декабря на перекрестке улиц Цвиллинга и Евтеева. Там, по информации сообщества «Подслушано Челябинский транспорт», выпал кусок рельса длиной около 20 сантиметров. Чтобы предотвратить возможный сход вагона, водители трамваев вынуждены снижать скорость до 5 километров в час, проезжая аварийный участок.

Челябинск, Юлия Димова

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