В Челябинске прекращено уголовное дело о надругательстве над Лениным

Южноуралец, разукрасивший бронзового вождя в желто-голубой, избежал наказания.

Как уже сообщал «Новый День», волна нападений на памятник вождю мирового пролетариата прокатилась по Челябинску в 2015 году. Первый инцидент произошел в апреле: неизвестные разукрасили бюст Ленина в сквере на Алом поле в цвета украинского флага. Прибывшие на место сотрудники МВД поспешно спрятали жовто-блокитную голову Ленина в черный пакет, а затем и вовсе завесили куском материи. Мавзолей оцепили и выставили охрану – весь день возле монумента дежурил экипаж ЧОП.

Одновременно велись работы по очистке краски с памятника, однако отмыть бюст оказалось непросто. В результате монумент Ленину перекрасили. Впоследствии удалось разыскать уличного «художника». Молодой человек пошел на сделку со следствием.

Повторное нападение на советского вождя произошло в сентябре того же года. По факту вандализма возбудили уголовное дело. Вскоре по подозрению в преступлении был задержан 26-летний житель областного центра.

По словам адвоката Андрея Лепехина, следствие длилось более двух лет: дело расследовали сначала в отделе дознания, потом в центральном отделении полиции. Несколько раз уголовное дело пытались направить в суд, но каждый раз прокурор возвращал материалы на доследование.

Среди вещественных доказательств, найденных в квартире задержанного, первоначально значились джинсы с пятнышком желтой краски, а также перчатки. Однако в ходе расследования изъятая одежда куда-то пропала, исчезло и постановление об обыске в его доме, отмечает адвокат. То же самое происходило и с другими документами и вещдоками.

«У нас есть основания полагать, что некоторые доказательства виновности задержанного были фальсифицированы. Также правоохранительные органы дважды незаконно останавливали следствие, якобы, по болезни фигуранта дела, при этом подзащитный чувствовал себя нормально», – отметил Андрей Лепехин.

В первых числах декабря, так и не признав вины, подозреваемый согласился с прекращением дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, максимальная санкция статьи 214 УК РФ предусматривает арест сроком на три месяца. По словам адвоката, подзащитного, вероятнее всего, признали бы невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Напомним, ранее южноуралец, более известный как основатель Церкви челябинского метеорита, уже находился в психиатрической больнице по решению суда. В ноябре 2015 года парня наказали за призывы к сепаратизму за публикацию в соцсетях о необходимости создания Уральской народной республики.

Челябинск, Юлия Димова

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