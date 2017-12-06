Обратный эффект. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

После того, как 2 августа Трамп подписал закон «О противодействии врагам Америки посредством санкций», угрожающий правящему слою России, несколько месяцев ничего заметного не происходило. Но вот в ноябре случилось сразу два события, которые можно связать с реализацией этого закона. Во-первых, была сорвана попытка президента РФ встретиться с Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме. Во-вторых, во Франции был арестован миллиардер Керимов по обвинению в неуплате налогов.

Ярче всех на это отреагировали российские правящие верхи: президент призвал промышленность быть готовой к переходу «на военные рельсы», а патриарх Кирилл возвестил о приближении Конца Света. Очевидно, что власть заволновалась всерьёз. И теперь возникает вопрос: чего от неё ожидать нам.

Руководство собирается воевать? Ведь переход «на военные рельсы» имеет смысл только в случае подготовки к войне, иначе это просто разрушение промышленности: военное и гражданское производство противоречат друг другу. Либо одно, либо другое.

Но против военной версии всё. Армия и оборонная промышленность не в том состоянии. Не сильно преувеличивая, можно сказать, что для настоящей войны нет ничего, кроме надувных танков. С серьёзным противником таким оружием долго не повоюешь. И в ситуации, когда государство не в состоянии наладить работу даже существующей «оборонки», пытаться переводить гражданское производство в военное бессмысленно. Если специализированный завод, производящий танки, оказался банкротом, то какой смысл организовывать новое производство на базе, допустим, АвтоВАЗа? Что из этого получится, ясно заранее.

Военная промышленность отказалась от производства танков «Армата» и нацелилась на «модернизацию» старых танков, находящихся на консервации ещё с советских времён. В СМИ промелькнула информация о переходе авиационной промышленности к строительству военных самолётов советского времени – на фоне того, что создание новейшего российского самолёта 5-го поколения ПАК ФА бесконечно затягивается, и, похоже, он не будет создан никогда. Состояние дел в производстве военных кораблей прекрасно иллюстрирует авианосец «Кузнецов». На таком фоне трудно ожидать, что хоть в какой-то отрасли военной промышленности дела идут хорошо. Наоборот, логично предположить, что везде та же безнадёга. А война – это в первую очередь обеспечение армии всем необходимым, и только потом собственно военные действия. Какое обеспечение, такая и война. И результат, естественно.

А сама армия? Об ее боеспособности можно судить хотя бы на примере обеих чеченских войн. А сейчас, после всяких псевдореформ и псевдомодернизаций, от неё вообще ничего ожидать не приходится. Наверняка недавние учения «Запад-2017» показали это руководству страны со всей очевидностью – поскольку республика Вейшнория на этих учениях с разгромным счётом победила и армию РФ, и армию республики Беларусь. Установить это нетрудно: акт о капитуляции Вейшнории подписан? Нет? Значит, попытка вторжения российско-белорусских войск на территорию суверенной Вейшнории была успешно отражена. Причём, за всё время боевых действий у Вейшнории потерь нет – чего не скажешь об остальных участниках.

Ну и наконец, с кем воевать-то? С НАТО или с Китаем – невозможно по всем причинам. С кем ещё? Никаких вариантов нет. Нападать, допустим, на Казахстан – это значит воевать с Китаем (как минимум). Да и смысла никакого. А усилить активность в войне с Украиной – значит, в конечном счёте, воевать с НАТО. А про Сирию можно даже не упоминать – тем более что «мы» опять оттуда окончательно уходим.

Таким образом, военная версия несостоятельна. Войны не будет. В пользу этого говорит и то, что, в случае настоящей подготовки к войне об этом не кричат на весь мир, а, наоборот, всячески скрывают подготовительные мероприятия. Поэтому, можно предположить, что таким способом руководство страны просто демонстрирует Западу своё недовольство и даже как бы угрожает (но с возможностью в случае чего заявить: вы нас не так поняли).

Некоторое время назад прошёл слух, что ежегодное послание президента будет перенесено с декабря на февраль следующего года. Понятно, с чем это связано: в конце января – начале февраля 2018 года в США должен быть опубликован доклад о счетах, имуществе российских олигархов, должностных лиц, их родственников, а также об их связях с российской властью. Публикация этих сведений раскроет характер собственности российской верхушки и подставит под угрозу конфискации все их активы.

Кроме того, этот доклад разрушит все связи с западным бизнесом, политиками, государственными и общественными деятелями. Никакие контакты с российским руководством и бизнесменами окажутся не возможны. Уже сейчас, в последние полгода, количество этих контактов стремительно сокращается. Любая встреча с российскими представителями – даже в отдалённом прошлом – выглядит теперь как улика совершённого преступления. И примерно так и предъявляется «виновному» – когда обнаруживается. Поэтому сейчас на Западе все очень озабочены сокрытием любых своих связей с Россией, независимо от их характера. Как у них говорится, Россия токсична.

Если послание президента действительно откладывается, то, значит, российское руководство хочет дождаться опубликования доклада, прояснить для себя ситуацию и уже потом предпринимать какие-то шаги, с учётом новой обстановки. И, как теперь видно, оно готовится к наихудшему для себя сценарию, в том числе намекает на возможность введения военного положения в стране.

Как сказано в законе «О военном положении», это особый правовой режим, который вводится «в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии». Конечно, никакой агрессии и даже угрозы агрессии со стороны Запада на самом деле не будет. Но нынешней власти не составит труда придумать ещё что-нибудь и объявить какую-нибудь угрозу.

Военное положение предоставляет действующей власти много возможностей, которых она лишена в мирное время. В период действия военного положения могут «ограничиваться права и свободы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства…, деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц. На граждан, организации и их должностных лиц могут возлагаться дополнительные обязанности».

В это время власти могут приостановить всю политическую деятельность в стране, по своему усмотрению привлекать граждан к выполнению работ, изымать любое имущество «для нужд обороны», вводить открытую цензуру, запрещать забастовки, митинги, демонстрации, прекращать на территории РФ деятельность иностранных организаций, и т.п.

Также в законе есть пункт, актуальность которого пояснять не требуется: «На территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся».

В общем, ужас-ужас-ужас.

А на самом деле, просто неадекват.

Чего они достигнут, применив эту меру? Ну, вызовут тревогу у населения. А потом, когда все поймут, что это всего лишь очередной обман – недовольство и возмущение. Когда люди разберутся, что значит для них лично военное положение, довольных не будет. Ведь оно создаст много неудобств, а также наверняка приведёт к различным несправедливым действиям со стороны властей.

Отмена выборов даст основания считать эту власть нелегитимной, что будет подкрепляться повседневным недовольством населения и вызывать желание сменить эту власть. Ограничительные меры и возможные конфискации обязательно вызовут ненависть. Тем более что экономическое положение населения ещё и ухудшится. В результате, и собственное состояние правящей верхушки внутри страны станет ещё более ненадёжным.

А чего они достигнут во внешнем мире? В отношении к руководству страны у Запада наступит полная ясность. Не останется никаких иллюзий насчёт того, как можно договориться и сосуществовать. И не останется возможности притворяться, что может быть найдено приемлемое компромиссное решение. Мнение общества, политиков, государственных деятелей и их оценка российского режима станут одинаково негативными.

Как это поможет сохранить правящему слою свои богатства на Западе? Никак не поможет. Наоборот, даст западным странам формальные основания действовать энергичней. Российский режим уже сейчас стал восприниматься как угроза существованию западной цивилизации. Логично, что введение военного положения в России будет расценено как возрастание этой угрозы, и вызовет ответные шаги для её ликвидации.

Российское руководство решило напугать Запад? Напугать-то можно, только эффект будет обратный.

Челябинск, Сергей Ясинский

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