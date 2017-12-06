В Магнитогорске четвертые сутки ищут девушку-подростка

В Челябинской области пропала воспитанница интерната.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 декабря 16-летняя жительница Магнитогорска ушла из школы-интерната, расположенной на улице Дружбы, и до сих пор в учреждение не вернулась.

Руководитель образовательной организации сообщил о случившемся в полицию.

К розыску несовершеннолетней также подключились волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

По информации пользователей соцсетей, в минувшее воскресенье девушку видели в Левобережном районе города.

Приметы пропавшей: рост 150-160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темные.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону «02».

Челябинск, Юлия Димова

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