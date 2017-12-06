Челябинец, выстреливший в таксиста, разгуливает на свободе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на водителя такси.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 25 ноября на северо-западе областного центра. Таксист подъехал к дому по улице 40 лет Победы, прождал клиента во дворе 10 минут, после чего отменил заказ.

Через несколько мгновений из подъезда вышел клиент. Нетрезвый мужчина остановил машину и пытался сесть в такси, но водитель объяснил ему, что уже отменил заявку, а затем предложил вызвать другую машину.

Это заявление привело клиента в бешенство: мужчина ударил по стеклу автомобиля, а когда возмущенный таксист вышел из машины, в упор обстрелял его из пистолета. Пуля угодила водителю в челюсть.

Пострадавший в шоковом состоянии сел за руль и, не до конца понимая, что происходит, отъехал подальше от дома.

Вскоре водителя с окровавленным лицом остановили инспекторы ДПС. 23-летнего таксиста доставили в больницу, где извлекли пулю и вправили челюсть.

По факту случившегося была организована полицейская проверка, по итогам которой дебошир стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство с применением оружия». Расследованием дела занимаются сотрудники отдела полиции «Калининский».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, в настоящий момент личность стрелка установлена, однако возможный подозреваемый остается на свободе. «Мужчину через родственников обязали явиться в полицию. Если он проигнорирует эти требования, будет доставлен в отдел принудительно», – пояснила начальник отделения по взаимодействию со СМИ Светлана Колмакова.

Тяжесть причиненного таксисту вреда, а также вид используемого во время стрельбы оружия будут установлены по итогам экспертизы. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.12.17

Южноуральским подросткам грозит срок за мат на флаге России. / Многодетным Южного Урала дадут по 10 тысяч рублей. / Без виражей и трамплинов: главный ледовый городок Челябинска построят по новым правилам (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»