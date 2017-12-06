российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 декабря 2017, 15:48 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Шесть металлургов ответят за взрыв на Ашинском заводе

Шесть металлургов ответят за взрыв на Ашинском заводе

Сотрудников Ашинского метзавода привлекут к ответственности после гибели коллеги по цеху.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП на Ашинском металлургическом заводе произошло 19 декабря 2016 года. В листопрокатном цехе №2 взорвалась плавильная печь. В результате погиб главный энергетик предприятия, слесарь-ремонтник был госпитализирован с тяжелыми травами. Ожоги получили еще двое рабочих: экстренную помощь пострадавшим оказали в медпункте предприятия.

Следственный отдел Аши возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вскоре выяснилось, что к взрыву оборудования причастен сам погибший. Дело в связи со смертью фигуранта закрыли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, по итогам проверки признаки административного правонарушения также выявлены в действиях еще шести металлургов. В отношении начальника цеха, мастера и начальника смены, мастера и начальника участка, а также сталевара электропечи возбудили дела по фактам нарушений государственных нормативных требований охраны труда.

Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.12.17

Заболеваемость пневмонией на Южном Урале выросла на 10 процентов. / Челябинец, выстреливший в таксиста, разгуливает на свободе. / Южноуральским подросткам грозит срок за мат на флаге России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Наука /

Ученый подтвердил внеземное происхождение бус возрастом 5200 лет

Не ждали? Глава МВД России нагрянул в Челябинск

Наука /

Астрономы обнаружили в созвездии Льва «увеличенную копию» Земли

В Челябинске ищут арендаторов для помещений розничной сети экс-губернатора

Все новости