Шесть металлургов ответят за взрыв на Ашинском заводе

Сотрудников Ашинского метзавода привлекут к ответственности после гибели коллеги по цеху.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП на Ашинском металлургическом заводе произошло 19 декабря 2016 года. В листопрокатном цехе №2 взорвалась плавильная печь. В результате погиб главный энергетик предприятия, слесарь-ремонтник был госпитализирован с тяжелыми травами. Ожоги получили еще двое рабочих: экстренную помощь пострадавшим оказали в медпункте предприятия.

Следственный отдел Аши возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вскоре выяснилось, что к взрыву оборудования причастен сам погибший. Дело в связи со смертью фигуранта закрыли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, по итогам проверки признаки административного правонарушения также выявлены в действиях еще шести металлургов. В отношении начальника цеха, мастера и начальника смены, мастера и начальника участка, а также сталевара электропечи возбудили дела по фактам нарушений государственных нормативных требований охраны труда.

Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.12.17

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