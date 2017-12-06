Не ждали? Глава МВД России нагрянул в Челябинск

В Челябинск прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках визита министр внутренних дел России проверит работу сотрудников Ленинского отдела полиции и проведет закрытое совещание с подчиненными. Челябинские автомобилисты уже сообщили о дополнительных нарядах полиции, выставленных на Копейском шоссе.

По некоторым данным, главу МВД также интересует расследование уголовных дел экологической направленности. Встреча с южноуральским губернатором в плане рабочей поездки не запланирована.

Напомним, накануне Владимир Колокольцев прилетел из Южной Кореи, где встречался с генеральным комиссаром национального агентства полиции. Решение посетить Челябинск было принято сразу по возвращении из командировки.

Челябинск, Юлия Димова

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