Игра втемную: челябинцев выводят на несанкционированный пикет ради пиара организаторов

В Челябинске жильцы многоквартирных домов выходят на несанкционированный пикет против коммунальщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста, организованная ВОО «Молодая гвардия Единой России», состоится 7 декабря в 11:30 возле дома №79 по улице Елькина. Именно там располагается офис управляющей компании «Ремжилзаказчик», к которой у протестующих имеются вопросы по обслуживанию жилфонда. Горожане отмечают, что коммунальщики не исполняют взятых на себя обязательств, игнорируя многочисленные жалобы в их адрес.

Обитатели челябинских многоэтажек вынуждены жить с затопленными подвалами, отчего в квартирах очень влажно, появляется плесень и грибок.

Недовольны челябинцы и бездействием сотрудников УК в вопросах исправности подъездного оборудования. Участники акции заявляют, что одном из таких случаев коммунальщики просто перерезали общедомовую проводку, лишив жителей домофонной связи.

В пресс-службе ООО УК «Ремжилзаказчик» корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что в корне не согласны с позицией участников пикета. В компании считают, что организаторы акции, натравливая жильцов на коммунальщиков, преследуют корыстные цели – занимаются политическим пиаром.

«Управляющая компания не заинтересована в том, чтобы собственники жаловались в Госжилинспекцию, – поясняет пресс-секретарь Ольга Солодянкина. – При этом организаторы пикета не настроены на диалог: нас о жалобах собственников даже не предупредили. Также в разосланной информации о готовящейся акции не указаны конкретные адреса проблемных домов. В этом случае угадать, о каком из 600 объектов идет речь, довольно трудно».

Что касается истории с подъездным оборудованием, в УК заявили, что никто не обрезал проводку (дом №88 по улице Коммуны), а запирающее устройство двери находится в исправном состоянии.

По данным УК, собственники квартир не заключили договор на обслуживание домофонов, поэтому и остались без связи.

Отметим, случай с затопленным фекалиями подвалом многоэтажки спровоцировал застой канализации на городских сетях водоотведения. На сегодняшний день зловонную лужу в доме №16 по улице Гагарина устранили.

В целом, возникают вопросы и к организации готовящегося пикета. Ответственные за мероприятие лица анонсировали акцию протеста как «массовый пикет», а значит, по закону, обязаны согласовать его с местными органами власти, чего сделано не было.

По словам начальника управления информационной политики администрации города Владимира Сафонова, никаких уведомлений о проведении завтрашнего пикета к ним не поступало. Не исключено, что жители многоквартирных домов, оказавшись заложниками чужого пиара, в скором времени могут стать и фигурантами уголовных дел за участие в несогласованных акциях протеста. Соответствующие законы, напомним, принимались при абсолютном большинстве партии «Единая Россия» в Госдуме. Поэтому о последствиях для участников подобных акций молодое поколение партии власти не знать не может.

Челябинск, Юлия Димова

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