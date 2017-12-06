Челябинский благотворительный фонд обвинили в краже пожертвований

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о краже денег у больных челябинцев.

Как уже сообщал «Новый День», жертвой преступления стала молодая горожанка, обратившаяся в благотворительный фонд за помощью в сборе средств на лечение фибромы кости.

Представители фонда включать челябинку в сбор не торопились, вместо этого потребовали предоставить им паспорт, заключение врачей, а также снимки больной руки. Когда девушка принесла все необходимые документы, ее отправили на осмотр в областную клиническую больницу. Там пациентке сообщили о необходимости вживления в кость титановой пластины.

По сути, операцию могли сделать бесплатно по квоте, однако благотворители объявили сбор денег в размере 500 тысяч рублей, в доказательство разместив в соцсетях медицинские справки и другие документы больной.

Для перечисления пожертвований девушка оформила на себя банковскую карту, однако впоследствии передала ее сотрудникам фонда. Те, помимо прочего, убедили больную сообщить им пин-код и подключить карту к мобильному банку.

Обман вскрылся в конце августа: горожанка попросила выписку в банке и обнаружила, что неизвестные люди отправили ей на лечение 400 тысяч рублей, однако все деньги были нагло потрачены.

Челябинка сообщила о краже в отдел полиции Курчатовского района, однако по итогам проверки в возбуждении уголовного дела пострадавшей было отказано. Заявительница пожаловалась на полицейских в прокуратуру. Надзорный орган отменил постановление об отказе в возбуждении дела и обязал сотрудников МВД провести дополнительную проверку. По ее результатам в отношении неустановленного круга лиц возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.12.17

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