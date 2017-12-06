От Барселоны до Парижа: челябинцы увидят графику Пикассо

В Челябинске открывается выставка шедевров Пабло Пикассо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского музея изобразительных искусств, работы известного художника станут доступны жителям и гостям города с 8 декабря благодаря проекту «Параграфы».

В экспозиции представлена 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции.

Челябинцам покажут основные этапы творчества мастера: ранний и голубой период, аналитический и синтетический кубизм, серию эскизов к знаменитому полотну «Герника», а также более поздние работы из серии «Торос и торерос», «Война и мир».

«Голубой цвет Барселоны» отсылает зрителя к графике времён юности художника. Это время, когда художник попеременно жил сразу в двух городах – Барселоне и Париже. Работы «рассказывают» об ощущении красочности и насыщенности жизни: о влюбленных парах, сценах в кафе и кабаре, о столице Франции, ставшей центром нового искусства.

Грани аналитического и синтетического кубизма раскрываются в серии «Папье-Колле» (Papiers Colles), что в переводе означает «бумажные коллажи». Многие исследователи приписывают Пикассо изобретение коллажа. Эта техника позволила разбивать изображение на плоскости, препарировать объекты, выявляя невидимую рациональную суть вещей.

Отдельное место в творчестве занимают изображения возлюбленных Пикассо. Точное количество подобных работ не сможет определить ни один эксперт. На выставке посетители увидят серию женских ликов с соблюдением привычных пропорций до сюрреалистических, буквально разламывающихся на части образов.

Выставка продлится до 4 февраля 2018 года.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.12.17

Челябинский благотворительный фонд обвинили в краже пожертвований. / Игра втемную: челябинцев выводят на несанкционированный пикет ради пиара организаторов. / Ученый подтвердил внеземное происхождение бус возрастом 5200 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»