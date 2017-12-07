Социологи: 80% челябинцев, даже разбогатев, не бросят работу

Лишь каждый пятый челябинец перестанет работать, имея достаточно денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли специалисты Челябинского филиала РАНХиГС, проведя исследование экономически активного населения. Горожанам предложили ответить на вопрос: «Чтобы вы сделали, имея достаточно денег, чтобы не работать?».

Практически каждый третий челябинец (30,2%) заявил, что продолжил бы работать на прежнем месте. Так чаще отвечали женщины, более склонные к стабильности и не желающие идти на неоправданные риски. Их поддержали и респонденты с высшим образованием – предприниматели, фермеры и специалисты в возрасте от 31 до 50 лет.

27,5% опрошенных мечтают открыть собственное дело. В основном, такой вариант выбирали мужчины и молодые челябинцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Сменить контору и выбрать деятельность «по душе» желают 22,4% горожан. В их числе много женщин и молодых людей, а также респондентов со средним уровнем материального достатка.

В целом, порядка 80% челябинцев, даже ведя безбедную жизнь, продолжат трудиться.

Среди тех, кто разбогатев, готов уволиться и не искать другую работу, в Челябинске оказалось лишь 17,1%. Этот вариант больше устраивает жителей старше 50 лет, а также рабочих, оценивающих свое материальное положение фразой «живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

Проанализировав данные по районам областного центра, эксперты пришли к выводу, что желающих заняться собственным бизнесом значительно больше в Калининском и Металлургическом районах.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.12.17

В Челябинске пьяный сотрудник автосервиса угнал машину клиента. / «Не могли дозвониться»: глава Общественной палаты попытался оправдать провал встречи по Томинскому ГОКу. / 7 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»