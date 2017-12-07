С начала года более 3 тысяч южноуральцев заразились половыми инфекциями

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).

Как сообщили РИА «Новый День» в областном кожно-венерологическом диспансере, за 10 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 3 тысячи 173 больных ИППП, что на 92 человека (2,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в 2015 году было зафиксировано 4 тысячи 376 случаев заражения половыми инфекциями. Из них почти 150 несовершеннолетних.

В прошлом году количество случаев ИППП снизилось до 3 тысяч 932.

Среди заболевших в текущем году 2,6% – дети и подростки.

Помимо основного пути передачи инфекций (не секрет, что половой жизнью активно живут и 15-летние южноуральцы), нередки случаи заражения детей бытовым путем.

«На сегодняшний день среди южноуральцев наиболее распространены трихомониаз и хламидиоз. Лидеры по заболеваемости – Магнитогорск, Верхний Уфалей, Чебаркульский, Пластовский, Катав-Ивановский и Нагайбакский районы», – рассказывает главный дерматовенеролог областного минздрава Олег Зиганшин.

Наиболее высокий рост заболеваемости сифилисом медики фиксируют в Карабаше, а также в Уйском, Пластовском и Кизильском районах.

Неблагоприятная ситуация с гонококковой инфекцией сложилась в Троицке, Чебаркуле и Троицком районе.

Большинство зараженных имеют скрытые формы заболевания, опасные тем, что пациент не отмечает клинических проявлений, однако является источником заражения для здоровых партнеров. Особенно это касается лиц, ведущих беспорядочный образ жизни.

Челябинск, Юлия Димова

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